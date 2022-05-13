Вашингтон, 13 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Кандидатом на пост президента США должен стать человек, менее резкий, чем Дональд Трамп, об этом заявил 12 мая американский миллиардер Илон Маск, сообщает New York Post.

Steve Jurvetson Илон Маск

С таким заявлением он выступил в Twitter — социальной сети, которую недавно приобрел.

«Несмотря на то, что я думаю, что в 2024 году лучше выбрать кандидата, вызывающего меньше разногласий, я все же считаю, что Трампа следует вернуть в Twitter», — написал Маск.

Несколько минут спустя он продолжил еще одно политическое размышление, поделившись своим убеждением в том, что у президента Джо Байдена не пользуется широкой поддержкой.

«Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали для преобразования страны, но на самом деле все просто хотели поменьше скандалов», — написал он.

После своего предложения о выкупе Twitter Маск заявил, что ослабит ограничения на модерацию, и намекнул на взимание платы с предприятий за использование сайта. Маск также сказал, что планирует превратить штаб-квартиру компании в приют для бездомных.