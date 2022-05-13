Стокгольм, 13 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Процесс обсуждения о вступлении Швеции в НАТО внутри «Социал-демократов» завершен, и после заявления представителей Финляндии о намерении подать заявку, практически все указывает на то, что партия примет аналогичное решение 15 апреля. Об этом 12 мая в интервью телеканалу SVT заявила бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Ранее представители партии провели обсуждение изменившихся за последние месяцы обстоятельств, связанных с политикой безопасности.

«Я думаю, что дело идет к тому, что ответ будет положительным. По-другому не могу это описать», — сказала бывший министр иностранных дел Вальстрём, комментируя возможное вступление Швеции в НАТО.

Напомним, что 12 апреля Финляндия приняла решение «без промедления» подать заявку на членство в альянсе. В Швеции неоднократно предупреждали, что решение Финляндии вступать в НАТО прямым образом окажет влияние на аналогичный процесс в соседней стране.