Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 97 человек, 178 пациентов выписаны с выздоровлением. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 мая.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

Новые случаи заражения подтверждены в 35 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (23) и Таганроге (восемь). Более 40% заразившихся — люди старше 66 лет, более 8% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался ещё 62-летний мужчина.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 374 189 носителей коронавируса, выздоровели 362 220 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 902 человека.