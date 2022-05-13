Саратов, 13 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Ранее судимый 27-летний житель города Балаково Саратовской области причастен к нескольким кражам из магазинов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает ГУ МВД России по региону.

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Следствием установлено, что обвиняемый похищал из торговых объектов продукты питания и алкогольные напитки. Кроме того, мужчина вместе с 21-летним знакомым подозревается в краже музыкального центра и денег в одном из магазинов райцентра.

Старшему из подельников предъявлено обвинение в совершении 14 краж, его приятелю — в одной.

Общая сумма ущерба, причиненного магазинам, составила 14,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 25-летняя много раз судимая гражданка похищала из магазинов продукты питания, алкоголь и косметику.

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