Саратов, , 11:42 — REGNUM В Саратове 44-летнего местного жителя подозревают в краже из продуктового магазина 68 пачек сливочного масла. Мужчина собирался съесть украденное, но масло растаяло, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Сливочное масло (сс) congerdesign

В полицию Саратова с заявлением о краже сливочного масла обратился администратор сетевого магазина. По камерам видеонаблюдения удалось распознать злоумышленника. Мужчина взял с витрины продукты, сложил их из корзины в пакет и, не расплатившись, вышел на улицу. Как установили полицейские, что к краже может быть причастен ранее нарушавший закон 44-летний саратовец. По его словам, он собирался съесть похищенное, но, придя домой, оставил пакет с маслом возле батареи и оно растаяло.

Общая сумма ущерба составила более 9 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ («Кража»). Любителю масла избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже красной икры из гипермаркета на сумму более 46 тыс. рублей.

Читайте также: Красноярка с подельником три дня крали красную икру из магазина