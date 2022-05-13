Париж, 13 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. По данным министерства образования Франции, в стране обучаются 15 913 украинских детей и подростков, сообщает Le Parisien.

Connie Ma Французские школьники

В министерстве отметили, что дети обучаются в школах и колледжах по всей стране, но есть три учебных заведения, где насчитывается наибольшее количество детей с Украины. Это академии Ниццы (1475 детей), Версаля (1208 детей) и Гренобля (1107 детей).

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о единстве стран G7 в поддержке Украины.