Рим, 13 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Испании Паулой Бадосой в третьем круге турнира в Риме (Италия). Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Тигран Ширинян Дарья Касаткина

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и 5 из 11 брейков.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет со швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман.

Напомним, Касаткина занимает 23-е место в рейтинге WTA. Бадоса является третьей ракеткой мира.