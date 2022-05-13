Симферополь, 13 мая 2022, 10:31 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рекомендовал премьер-министру Польши вспомнить, чем для Польши заканчивались попытки уничтожить Россию. Об этом он написал 13 мая в своём телеграм-канале, прокомментировав заявление польского премьера о желании «уничтожить Русский мир».
Глава Крыма подчеркнул, что Польша уже не раз пыталась подчинить, уничтожить Россию, но эти попытки плохо заканчивались для самой Польши.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил о необходимости полного искоренения идеологии под названием «Русский мир», которая, по его заявлению, является смертельной угрозой для всей Европы.