Симферополь, , 10:31 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рекомендовал премьер-министру Польши вспомнить, чем для Польши заканчивались попытки уничтожить Россию. Об этом он написал 13 мая в своём телеграм-канале, прокомментировав заявление польского премьера о желании «уничтожить Русский мир».

Сергей Аксёнов Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

«Премьер-министр Польши заявил о желании уничтожить Русский мир, который он назвал «чудовищной новой идеологией», сообщают СМИ. «Гиена Европы» нацелилась на Русский мир, которому больше тысячи лет. Ничего нового», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что Польша уже не раз пыталась подчинить, уничтожить Россию, но эти попытки плохо заканчивались для самой Польши.

«Так что пусть пан премьер засунет свои фантомные боли подальше и освежит в памяти исторические факты. Потому что иногда история имеет свойство повторяться», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил о необходимости полного искоренения идеологии под названием «Русский мир», которая, по его заявлению, является смертельной угрозой для всей Европы.