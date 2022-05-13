Канберра, 13 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Несмотря на то, что последние опросы в Австралии показывают сокращения разрыва между лейбористами и правящими партиями, входящими в «Коалицию», лидера оппозиции Энтони Альбаниза по-прежнему нельзя с уверенностью назвать фаворитом нынешней предвыборной гонки. Однако политик до сих пор считает, что серьезные шансы на победу его партии сохраняются. Об этом он заявил 13 мая на пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«Нам еще очень многое предстоит сделать», — признался Альбаниз.

Он решил напомнить журналистам, что после Второй мировой войны лейбористы только трижды приходили к власти, находясь в оппозиции. Это случалось, когда лидерами партии были Гоф Уитлам, Боб Хоук и Кевин Радд.

При этом Уитлам и Радд покинули пост премьер-министра страны до того, как закончился их первый срок.

«Лейбористам трудно победить, находясь в оппозиции. И из этого надо исходить», — сказал Альбаниз.