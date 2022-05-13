Перт, Австралия, , 10:23 — REGNUM 13 мая в законодательном органе Западной Австралии был представлен бюджет на 2022-2023 финансовые годы. Главной задачей государственного бюджета, подготовленного премьер-министром штата Марком Макгоуэном, станет борьба с инфляцией, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн CPSU-CSA

Размер профицита бюджета достиг рекордной отметки в 5,7 миллиарда австралийских долларов (3,9 млрд долларов США).

Отмечается, что это уже второй профицитный бюджет подряд после того, как Макгоуэн начал совмещать должности премьер-министра и казначея Западной Австралии.

Представляя бюджет, Макгоуэн отметил, что в остальной Австралии будут с завистью смотреть на финансовое положение дел в его штате.

«Некоторые из них будут выглядеть так, будто шмеля проглотили», — пошутил Макгоуэн.