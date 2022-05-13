Москва, , 14:09 — REGNUM Спрос на российскую пшеницу остается высоким, и признаков снижения экспорта не наблюдается, сообщает 13 мая Bloomberg.

Зерно

После непродолжительного падения в начале военных действий на Украине, когда у части трейдеров появились проблемы с финансированием и логистикой, поставки российской пшеницы остаются на обычном уровне. Хотя торговать зерном становится все труднее, российские компании и международные трейдеры продолжают продавать большие объемы пшеницы.

Многие иностранные фирмы ушли из России, однако мир по-прежнему готов покупать и продавать ее зерно. Это свидетельствует о высокой потребности, особенно с учетом того, что цены на продовольствие достигли рекордного уровня после сокращения экспорта зерна с Украины. По данным аналитической платформы Logistic OS, апрельские продажи пшеницы в России выросли втрое по сравнению с прошлым годом, хотя рост происходил с более низкой базы по причине экспортных пошлин.

«Пшеница пользуется высоким спросом из-за общих опасений по поводу следующего сезона и плохой погоды в разных частях мира», — сказал генеральный директор московского Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Большой вопрос, будет ли Россия экспортировать привычные объемы зерна в новом сезоне, который начнется в июле. Международные трейдеры попытаются сохранить бизнес на плаву, так как Россия будет крупнейшим источником пшеницы в мире, заявил Рылько.