Цхинвал, 13 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Члены Центральной избирательной комиссии Южной Осетии рассмотрели документы, представленные инициативной группой по проведению референдума о вхождении республики в состав России. Об этом секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова сообщила агентству «Рес».

Vinc Южная Осетия

«Принято решение направить пакет документов, а именно подписные листы с подписями граждан в поддержку инициативы о проведении референдума, в МВД Республики Южная Осетия для проверки достоверности сведений о гражданах, содержащихся в подписных листах», — сообщила Авлохова.

Ранее действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что, несмотря на то, что он проиграл президентские выборы, процедура по проведению референдума будет запущена.

Стоит отметить, что Бибилов незадолго до начала выборов объявил о начале процедуры по организации референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Победивший в ходе выборов лидер партии «Ныхса» Алан Гаглоев заявил, что процесс вхождения в состав России нужно запускать только по согласованию с Москвой.