Москва, 13 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В результате антироссийских санкций энергетический кризис будет только усиливаться. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели «стреляющие в собственные ноги» санкции по поставкам российских энергоносителей», — написал Медеведев в телеграм-канале.

Кроме того, заявил зампредседателя Совбеза, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, а развитие цифровой экономики в мире, напротив, замедлится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее менеджер Deloitte Private Эрнесто Ландзилло заявил, что рост цен на нефть, уголь и газ приведёт к росту расходов на производство в Италии на 77%. В месяц энергетические расходы вырастут на 5,7 млрд евро, в год — на 68 млрд евро.