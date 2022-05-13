Орел, 13 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В российские школы необходимо вернуть процесс воспитания обучающихся, в противном случае попытки повлиять на мировоззрение подрастающего поколения извне будут продолжаться. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»), комментируя скандал вокруг садистского мультфильма, который педагогам Бобровской школы в Алтайском крае завуч по воспитательной работе рекомендовала показать детям на классном часе.

Цитата из видеоролика Цитата из антироссийского мультика про «Ваню» и «Колю», который был рекомендован к просмотру на классном часе в алтайской школе

«Например, в школах РСФСР в учебном процессе было прописано не только обучение, но и воспитание обучающихся, а после распада СССР в современной Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях был произведен постепенный переход к модели обучения, навязанной нашему государству извне, где был исключен один из основополагающих процессов, а именно воспитание учащихся», — подчеркнул Евгений Косогов.

Депутат напомнил, как в 1990-х так называемый благотворительный фонд, принадлежавший Джорджу Соросу, совершил молниеносную экспансию на культурное и образовательное пространство России, при этом основной целью этой атаки стала отечественная история.

«Необходимо подчеркнуть, что в 90-е годы и начале нулевых за счет средств данного фонда было написано порядка трети учебников истории России, где были искажены основные вехи великой истории нашего государства, чтобы принизить роль России и советского общества в мировой истории», — добавил собеседник агентства.

Появление садистского антироссийского мультфильма и инцидент в алтайской школе депутат считает одним из западных инструментов для воздействия на психику детей, по аналогии с деятельностью фонда Сороса.

«Есть все основания полагать, что неслучайно именно сейчас, во время проведения специальной военной операции на территории Украины, западными спецслужбами производится попытка по разным каналам внести смуту во все возрастные группы, включая, детей, проходящих обучение в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

«Считаю, что после произошедшего инцидента в Алтайском крае в с. Бобровка МБОУ «Бобровская СОШ» руководство Министерства просвещения РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ должно в самый короткий срок издать поручения, чтобы во всех учебных общеобразовательных, среднеспециальных и высших заведениях были проведены комплекс мероприятий, которые пресекут возможные провокации из-за рубежа», — отметил Евгений Косогов.

«В связи с выше изложенным, предлагаю руководству вышеперечисленных министерств РФ в самый короткий срок доработать учебный процесс и вернуть в современные российские общеобразовательные, среднеспециальные и высшие заведения процесс воспитания обучающихся. В противном случае наши враги будут продолжать попытки изменить мировоззрение подрастающего поколения», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, завуч по воспитательной работе Бобровской школы в Алтайском крае завуч по воспитательной работе рекомендовала педагогам показать детям на классном часе садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, главные герои которого, в одежде в цветах национальных флагов России и Украины, вначале дружили, а потом рассорились. Через некоторое время замдиректора отозвала рекомендацию, поскольку услышала в ролике ненормативную лексику.