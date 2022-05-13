Москва, 13 мая 2022, 09:35 — REGNUM Последствиями санкций против России неизбежно станут новые военные конфликты в нестабильных регионах, активизация террористов, а также новые эпидемии. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он также отметил, что неизбежно активизируются террористы, которые считают, что «внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что у происходящего в данный момент на территории Украины конфликта всегда имеется риск перехода его в полноценную ядерную войну.
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