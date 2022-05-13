Москва, 13 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Последствиями санкций против России неизбежно станут новые военные конфликты в нестабильных регионах, активизация террористов, а также новые эпидемии. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет, либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков», — написал он в телеграм-канале.

Он также отметил, что неизбежно активизируются террористы, которые считают, что «внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией».

«Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что у происходящего в данный момент на территории Украины конфликта всегда имеется риск перехода его в полноценную ядерную войну.

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