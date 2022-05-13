Баку, , 09:35 — REGNUM Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев встретился с прибывшей в Баку делегацией, которую возглавил генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Хаджимюфтюоглу. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского СГБ.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приветствуя гостя, Али Нагиев рассказал о высоком уровне отношений между двумя братскими странами-партнёрами благодаря совместным усилиям глав государств», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между ведомствами в области безопасности в соответствии с Шушинской декларацией, которую недавно ратифицировали в обеих странах. Нагиев заявил о своей уверенности, что отношения между странами в будущем будут укрепляться.

Напомним, Шушинская декларация подразумевает, что Азербайджан и Турция обязуются оказывать военную поддержку друг другу при угрозе территориальной целостности или независимости одного из государств.