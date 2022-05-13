Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 09:33 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли из миномётов населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Уточняется, что обстрел Старомихайловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункты было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что офицеры из Великобритании участвуют в управлении украинскими военными в ходе боевых действий.