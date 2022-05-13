Брюссель, , 09:05 — REGNUM Отказ стран-членов ЕС от поставок энергоносителей из России может быть чреват взрывом популистских настроений в блоке, пишет Джейми Деттмер в статье, вышедшей 13 мая в европейской версии издания Politico.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отмечает, что хотя большинство лидеров стран ЕС признают, что судьбы Евросоюза и Украины неразделимы, отказ от российской нефти — это одно, а от природного газа — совсем другое. По мере же удорожания стоимости жизни на континенте членов Европейского союза могут ожидать политические проблемы.

В своем призыве к более жестким мерам Киев уже получил поддержку — Польша и Болгария поддерживают эмбарго на природный газ, как и Европейский парламент, который проголосовал за немедленное и «полное» эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газ в апреле, усиливая давление на страны-члены.

Жители стран ЕС уже затягивают пояса, каждый день борясь с резко возросшей инфляцией и все более высокими ценами на энергоносители и продукты питания. Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак заявил о «тревожных временах», предупредив 12 мая, что инфляция наносит ущерб экономике, которая с трудом оправляется от последствий пандемии коронавируса.

Дальнейший рост цен на энергоносители будет означать еще большие экономические трудности и, вероятно, еще большее недовольство граждан — то само, которое взбудоражил европейскую политику после финансового краха 2008 года.

Уже появились тревожные электоральные сигналы о том, что во всех странах Европы нарастает недовольство инфляцией и ростом расходов домохозяйств. Крайне правый соперник Макрона Марин Ле Пен сосредоточила свою президентскую предвыборную кампанию на росте стоимости жизни, и, хоть и потерпев поражение, подошла ближе к тому, чтобы стать главой Елисейского дворца, чем когда-либо. За вопросы стоимости жизни ухватилась и североирландская националистическая партия «Шинн Фейн», одержав недавно победу, которая, вероятно, усложнит политику разделения власти на фоне столкновений между Великобританией и ЕС по поводу договоренностей после Brexit.

Помимо выборов, на проблемы также намекают и данные опросов в некоторых частях Европы. Так, на сегодняшний день около 62% словаков выступают против отключения от российского газа и нефти, если следствием этого станет повышение цен на энергоносители. Согласно опросу, опубликованному на прошлой неделе агентством по изучению общественного мнения Focus, всего 7% респондентов заявили, что поддерживают немедленное эмбарго, а 25% поддерживают постепенное.

И хотя за запрет на импорт российского газа выступают Польша и Болгария, считая, что Украину нужно поддержать всеми возможными способами, в связи с этим встает вопрос: как отреагируют избиратели в обеих странах, когда счета за электроэнергию для домашних хозяйств взлетят еще выше.

«И какова будет реакция избирателей и бизнеса в других странах, если учесть они и так истощены и сломлены экономическими, социальными и политическими издержками пандемии? Будут ли те, кто чувствует себя обделенными, или те, кто изо всех сил пытаются выжить, благодарны своим правительствам за еще более высокие цены на энергию?» — подчеркнул Деттмер.

По оценкам Goldman Sachs, полное эмбарго на российский газ может привести к падению ВВП еврозоны на 2,2% в этом году. А учитывая, что цены на энергоносители уже заоблачные, реакция общественности по всей Европе может стать острейшей, чего уже ждут популисты.