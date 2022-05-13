Берлин, 13 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Действия немецкого правительства, рассуждавшего о возможности введения эмбарго на российские энергоносители, что было проявлением недружелюбия к России, отчасти спровоцировали ответные санкции Москвы в энергетическом секторе. Такое мнение 13 мая выразил эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

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«Фантазии правительства ФРГ насчет экспроприации (имущества принадлежащих России энергетических компаний) и дискуссия о введении эмбарго на энергоносители сыграли значительную роль в раскручивании нынешней спирали эскалации», — приводит его слова ТАСС.

При этом Котре отметил, что Россия не должна проявлять дружелюбность в ответ на недружелюбие и добавил, что, по его мнению, последствиями такой иррациональной энергетической политики в Германии стали перебои в снабжении, еще более высокие, антисоциальные цены и нанесение ущерба правовой безопасности ФРГ в качестве страны активной в экономическом плане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что нецелесообразным является полный отказ Германии от поставок газа из РФ, о котором ранее заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе своего визита в Киев.