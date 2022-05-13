Берлин, 13 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мор был задержан в Германии. Об этом Мор сообщил в Twitter.

Relax.tavrika.su Арест

«Я был задержан немецкой полицией в аэропорту Франкфурта по пути из Тегерана в Брюссель. Ни единого объяснения», — написал он.

Мор выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном.

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