В Германии задержали координатора ЕС по ядерной сделке
Берлин, 13 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мор был задержан в Германии. Об этом Мор сообщил в Twitter.
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Арест
«Я был задержан немецкой полицией в аэропорту Франкфурта по пути из Тегерана в Брюссель. Ни единого объяснения», — написал он.
Мор выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном.
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