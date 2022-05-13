Ростов-на-Дону, 13 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в течение двух дней ожидается сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, 13 и 14 мая порывы ветра в Ростове-на-Дону будут достигать 22 метров в секунду. Непогода может спровоцировать перехлёсты проводов, обрывы линий электропередачи, падение деревьев и срыв слабо укреплённых конструкций.

Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными.