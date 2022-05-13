Оттава, 13 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Телефонный разговор провели 12 мая президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом 13 мая сообщается на сайте канадского правительства.

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Уточняется, что в ходе беседы стороны также провели обсуждение «глобальных последствий» ситуации на Украине, «особенно для цен на энергоносители и продовольственной безопасности».

Кроме этого, отмечается, что Трюдо и Макрон условились «о дальнейшем сотрудничестве по двусторонним и многосторонним каналам для скоординированного ответа на эти вызовы с целью помощи наиболее сильно пострадавшим (странам), особенно в Африке и на Ближнем Востоке».

Помимо того, указывается, что французский лидер и глава канадского правительства в том числе обсудили ситуацию на Украине и пришли к согласию в вопросе «необходимости продолжения координации с партнерами и союзниками для дальнейшей поддержки украинской стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады и бард Александр Новиков заявил, что он поддерживает спецоперацию России по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.