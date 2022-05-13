Москва, 13 мая 2022, 08:27 — REGNUM В 24 регионах России за сутки (12 мая) лесные службы ликвидировали 204 лесных пожара на площади 26,291 га. Об этом 13 мая сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрание».

Лесной пожар
Лесной пожар

Больше всего — 16 лесных пожаров на площади 3 833 га ликвидировано в Курганской области. Также леса горели Севастополе, Московской, Архангельской, Свердловской, Тюменской, Башкирии и. т. д.

В тушении лесных пожаров в регионах России были задействованы 6 542 человека, 1369 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 мая, в Красноярском крае зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 1,5 тыс. га.

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