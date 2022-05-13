Москва, 13 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В 24 регионах России за сутки (12 мая) лесные службы ликвидировали 204 лесных пожара на площади 26,291 га. Об этом 13 мая сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрание».

Лесной пожар

Больше всего — 16 лесных пожаров на площади 3 833 га ликвидировано в Курганской области. Также леса горели Севастополе, Московской, Архангельской, Свердловской, Тюменской, Башкирии и. т. д.

В тушении лесных пожаров в регионах России были задействованы 6 542 человека, 1369 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 мая, в Красноярском крае зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 1,5 тыс. га.

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