Тампа, США, 13 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Wayne Никита Кучеров

В составе «Тампы» шайбы забросили Ондржей Палат, Энтони Чирелли, российский нападающий Никита Кучеров, а также форвард Брейден Пойнт, завивший победный гол в овертайме.

В составе «Торонто» точными бросками отметились нападающие Остон Мэттьюс и Джон Таварес, оформивший дубль.

Таким образом, «Тампа» сравняла счёт в серии — 3:3. Следующий матч пройдёт 15 мая.