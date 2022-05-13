Бостон, США, 13 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в шестом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

nhl.com Андрей Свечников

В составе «Бостона» шайбы забросили Брэд Маршан, Чарли Койл, Эрик Хаула, Дерек Форборт и Кёртис Лазар. У «Каролины» дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников.

Таким образом, «Бостон» сравнял счёт в серии — 3:3. Следующий матч пройдёт 15 мая.