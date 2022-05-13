Донецк, 13 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град» со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 13 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Отмечается, что обстрел новый Ясиноватой со стороны украинских неонацистов был зафиксирован в 06:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики также произвели обстрел города Ясиноватая в ДНР из РСЗО «Град».