Ростов-на-Дону, , 07:12 — REGNUM В Ростовской области с начала 2022 года к медикам после укусов клещей обратились уже более 700 человек. Этот показатель выше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Клещ

Так, в лечебно-профилактические организации за медицинской помощью по поводу укуса клещами обратились 723 жителя Ростовской области, в том числе 298 детей в возрасте до 14 лет. Для сравнения приведены данные за аналогичный период 2021 года: пострадали 493 взрослых, в том числе 202 ребёнка.

Наибольшее число случаев нападения клещей на людей зарегистрировано в Ростове-на-Дону (127), Шахтах (52), Таганроге (45), Волгодонске (49), Новошахтинске (29), Сальском (28), Семикаракорском (26), Песчанокопском (25) районах.

С начала года подтверждён один случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) у жителя Новошахтинска. Его укусил клещ на хуторе Дальний Пролетарского района.

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