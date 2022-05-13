Тегеран, , 08:03 — REGNUM 12 мая министр иностранных дел Катара заявил, что его страна поддержит ядерную сделку с Ираном, справедливую для всех сторон, поскольку она будет иметь позитивные последствия для Ближнего Востока. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, находящийся в Тегеране в компании высокопоставленной делегации, возглавляемой эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, заявил об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Он отметил, что его беседы с иранскими официальными лицами были сосредоточены в основном на установлении региональной стабильности и вступлении в региональный диалог.

«Ядерные переговоры в Вене находятся на решающей стадии», — заявил министр иностранных дел, подтвердив принципиальную позицию Катара в поддержку достижения соглашения.

Министр подчеркнул: «Центральным элементом является региональный диалог, а ядерная сделка является вспомогательным элементом, помогающим установить стабильность в регионе».