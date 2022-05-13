Новосибирск, 13 мая, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Новосибирская государственная филармония и Донецкая государственная академическая филармония подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры и искусства. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирской филармонии.

Phil-nsk.ru В Новосибирской филармонии

Организации будут совместно работать над гастрольными турами солистов, творческих групп и художественных коллективов.

Так, с 23 по 26 мая состоится первый гастрольный проект коллективов Донецкой филармонии по Сибири.