Пекин, 13 мая, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада неизбежно потерпят провал, заявил экономист Гао Дэшен в китайской газете «Хуаньцю шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны «Большой двадцатки» с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьезные последствия и неизбежно закончится провалом», — заявил он.

Эксперт добавил, что Москва уже ответила на западные санкции, что свидетельствует о готовности системы к противостоянию с Западом. По его словам, экономический потенциал России не следует недооценивать. Эксперт подчеркнул, что Россия богата природными ресурсами, энергоносителями и пищевыми продуктами. Это позволяет не только выдерживать международное давление, но и бросать вызов доминированию США и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что антироссийские санкции Запада не только не помогут Киеву, но и создадут проблемы с продовольствием и топливом во всем мире. По его словам, за западное давление на Россию придется платить «детям во всем мире».