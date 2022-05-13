Петропавловск-Камчатский, 13 мая, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Поставка западными странами оружия на Украину мотивирует Киев вести боевые действия «до последнего украинца». Такими действиями поддерживается развитие национализма и фашизма, уверен председатель общественного экспертного совета по вопросам образования на Камчатке, член Общественной палаты Пётр Скрипник.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Западные страны накачивают Украину своим оружием. Это ведёт к гибели как мирного украинского населения, так и украинских военных. Я считаю это очень безответственным, поскольку такими действиями они поддерживают развитие национализма и фашизма на территории Украины. Тем не менее я считаю, что наши военные с этим справятся, и задачи спецоперации будут выполнены», — цитирует Скрипника пресс-служба правительства Камчатки

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Украине и представление военной помощи Киеву со стороны Запада обсуждались в ходе телефонного разговора американского и украинского министров обороны Ллойда Остина и Алексея Резникова.