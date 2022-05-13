Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Ситуация на Украине и представление военной помощи Киеву со стороны Запада обсуждались в ходе телефонного разговора американского и украинского министров обороны Ллойда Остина и Алексея Резникова, 12 мая сообщили в пресс-службе Пентагона.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Они также затронули вопросы подготовки к новой виртуальной встрече стран, снабжающих украинских боевиков оружием. Беседа министров прошла на фоне рассмотрения в Конгрессе США поправки о выделении Украине рекордных $40 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая член Палаты представителей Соединенных Штатов Джейсон Кроу заявил, что украинские власти запросили у американской администрации противокорабельные ракеты, беспилотные летательные аппараты и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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