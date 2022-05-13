Веллингтон, , 05:43 — REGNUM Новая Зеландия намерена передать 10 млн новозеландских долларов (около $6,2 млн) на нужды международных организаций ЮНИСЕФ и ACT-Accelerator для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом завила глава новозеландского МИД Нанаия Махута в ходе пресс-конференции.

Новая Зеландия. Путешествие tpsdave

«Эти дополнительные 10 млн новозеландских долларов помогут развивающимся странам получить доступ к системам тестирования, лечению, средствам индивидуальной защиты, медицинскому кислороду и другим жизненно важным средствам», — заявила она.

Часть из этих средств, по словам Махуты, пойдет в ЮНИСЕФ для закупки медицинского оборудования для Вьетнама. Также часть средств направят на поддержку медицинской системы на Филиппинах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Соединенные Штаты отказались передавать КНДР вакцины против коронавирусной инфекции. При этом Вашингтон не отказался помочь препаратами Северной Корее через международные гуманитарные программы.