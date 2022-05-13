Вашингтон, 13 мая, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп призвал страны Европы внести «справедливую лепту» в дело помощи Украине, так как Европа платит слишком мало, если сравнивать с Соединёнными Штатами. Такое заявление политик сделал 12 мая в социальной сети TRUTH Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп указал, что США выделяют на помощь Украине 40 млрд, тогда как Европа, затронутая российским вторжением значительно больше Соединённых Штатов, дает слишком мало. По мнению Трампа, страны Европы надо заставить внести «справедливую лепту» в дело помощи Украине.

Кроме того, Трамп напомнил, как «обогатил» НАТО, заставив союзников из Европы увеличить отчисления из бюджета на коллективную оборону.

В настоящее время на утверждении в Конгрессе США находится очередной пакет помощи Украине на общую сумму около 40 млрд долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ситуация на Украине и предоставление помощи Киеву со стороны Запада обсуждались во время телефонного разговора между министрами обороны США и Украины.