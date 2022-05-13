Петропавловск-Камчатский, , 05:05 — REGNUM На Камчатке с окончанием зимнего периода активно начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так уже завершен и принят комиссией ремонт фасада дома по улице Давыдова, 21, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в краевом правительстве.

Капитальный ремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

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В состав приёмочной комиссии входят инженеры фонда капитального ремонта Камчатки, представители министерства ЖКХ и энергетики края, управляющей компании.

«Зима закончилась, мы вступаем в активную фазу ремонта по всей Камчатке — от поселка Озерной на юге до села Аянка на севере. Это замена фасадов, крыш, внутридомовых инженерных сетей», — сказала заместитель генерального директора фонда капремонта Анастасия Макарова.

Всего в 2022 году на Камчатке капитально отремонтируют 260 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области пытался отказать жильцам в праве распоряжаться собственными средствами.