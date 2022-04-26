Кострома, , 18:56 — REGNUM Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области пытался отказать жильцам в праве распоряжаться собственными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда.

Логотип Фонда капитального ремонта Костромской области

По закону собственники дома вольны перечислять взносы либо на счёт регионального оператора, либо на специальный счёт дома. Распорядителем средств во втором случае может стать управляющая компания.

В феврале 2021 года жильцы одного из костромских многоквартирных домов провели собрание и решили перечислять деньги за капремонт на спецсчёт, владельцем которого должна была стать управляющая компания «Юбилейный 2007».

Копия протокола встречи была направлена в Фонд капремонта, однако региональный оператор дважды отказался принимать её к рассмотрению, требуя подлинник. После этого один из жильцов дома обратился в Свердловский районный суд. Рассмотрев дело, судья признал отказ ответчика незаконным и «ограничивающим конституционное право граждан на распоряжение принадлежащими им деньгами».

«В случае если ответчик сомневался в достоверности представленных документов, он мог убедиться в этом, истребовав соответствующие документы в Государственной жилищной инспекции и в управляющей компании, что им сделано не было», — говорится в решении суда.

В итоге решение собственников дома об изменении способа формирования фонда капитального ремонта было признано вступившим в силу. Само судебное решение вступит в силу 19 мая 2022 года. Обжаловать его Фонд пока не стал.

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