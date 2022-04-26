Кострома, 26 апреля 2022, 18:56 — REGNUM Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области пытался отказать жильцам в праве распоряжаться собственными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда.
По закону собственники дома вольны перечислять взносы либо на счёт регионального оператора, либо на специальный счёт дома. Распорядителем средств во втором случае может стать управляющая компания.
В феврале 2021 года жильцы одного из костромских многоквартирных домов провели собрание и решили перечислять деньги за капремонт на спецсчёт, владельцем которого должна была стать управляющая компания «Юбилейный 2007».
Копия протокола встречи была направлена в Фонд капремонта, однако региональный оператор дважды отказался принимать её к рассмотрению, требуя подлинник. После этого один из жильцов дома обратился в Свердловский районный суд. Рассмотрев дело, судья признал отказ ответчика незаконным и «ограничивающим конституционное право граждан на распоряжение принадлежащими им деньгами».
В итоге решение собственников дома об изменении способа формирования фонда капитального ремонта было признано вступившим в силу. Само судебное решение вступит в силу 19 мая 2022 года. Обжаловать его Фонд пока не стал.
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