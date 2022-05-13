Нукуалофа, 13 мая, 2022, 04:59 — ИА Регнум. В Королевстве Тонга своего поста лишился очередной министр, обвинённый в подкупе избирателей, — теперь заместитель премьер-министра Поаси Тей. Об этом ​​со ссылкой на решение суда 13 мая сообщает радиостанция Radio New Zealand.

European Space Agency Тонга

По её данным, высокопоставленный чиновник был отправлен в отставку после того, как суд признал его виновным в подкупе избирателей во время предвыборной кампании в ноябре 2021 года.

Это уже третий министр правительства, виновность которого в подкупе избирателей была установлена судом. Ранее по той же причине депутатских мандатов были лишены министр внутренних дел королевства Сионе Сангстер Саулала и министр финансов и национального планирования Татафу Моеаки. Суд также признал виновным в подкупе избирателей депутата Законодательной ассамблеи (парламента) Похиву Туионетоа, который являлся премьер-министром до ухода с этого поста в 2021 году.

Отмечается, что судебные разбирательства проходят на основании обвинений, выдвинутых против действующих министров депутатами от оппозиционной Демократической партии дружеских островов. Сложившаяся ситуация привела к переносу назначенного на 16 мая очередного заседания парламента на неопределённый срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в островном государстве Тонга, расположенном в Тихом океане на юге Океании, депутаты Законодательной ассамблеи 15 декабря избрали на пост премьер-министра бывшего министра образования страны Сиаоси Совалени.