Шри-Джаяварденепура-Котте, , 04:15 — REGNUM Вотум недоверия президенту Шри-Ланки Готабайе Раджапаксе будет обсуждаться парламентом страны 17 мая, сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на канцелярию спикера законодательного органа.

Готабая Раджапакса Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка

Такое решение было принято по итогам совещания лидеров политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая, на фоне протестов охвативших Шри-Ланку, в отставку ушел премьер-министр республики Махинда Раджапакса. Столкновения в Шри-Ланке спровоцированы тяжелой экономической ситуацией. В связи с беспорядками в стране продлили режим общенационального комендантского часа.

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