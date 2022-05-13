Шри-Джаяварденепура-Котте, 13 мая 2022, 04:15 — REGNUM Вотум недоверия президенту Шри-Ланки Готабайе Раджапаксе будет обсуждаться парламентом страны 17 мая, сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на канцелярию спикера законодательного органа.
Такое решение было принято по итогам совещания лидеров политических партий.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая, на фоне протестов охвативших Шри-Ланку, в отставку ушел премьер-министр республики Махинда Раджапакса. Столкновения в Шри-Ланке спровоцированы тяжелой экономической ситуацией. В связи с беспорядками в стране продлили режим общенационального комендантского часа.
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