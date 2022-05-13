Шри-Джаяварденепура-Котте, 13 мая, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Вотум недоверия президенту Шри-Ланки Готабайе Раджапаксе будет обсуждаться парламентом страны 17 мая, сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на канцелярию спикера законодательного органа.

Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая Раджапакса

Такое решение было принято по итогам совещания лидеров политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая, на фоне протестов, охвативших Шри-Ланку, в отставку ушел премьер-министр республики Махинда Раджапакса. Столкновения в Шри-Ланке спровоцированы тяжелой экономической ситуацией. В связи с беспорядками в стране продлили режим общенационального комендантского часа.