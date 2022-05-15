Приштина, Сербия, 15 мая, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Инвазивные кардиологи, работающие в Клиническом университетском центре Косово, 15 мая выступили против решения министерства здравоохранения о переводе на работу в клинику кардиологии и заявили, что будут ждать решения Конституционного суда по данному вопросу. Об этомсообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова

Так, глава профсоюзов инвазивных кардиологовФлёрим Шефчети заявил, что в опубликованном в апреле 2022 года новом уставе Клинического университетского центра Косово содержатся многочисленные недостатки и нарушения закона.

13 инвазивных кардиологов лично обратились к премьер-министру Косово Альбину Курти с требованием отменить решение минздрава и не возвращать их в клинику кардиологии, откуда они были переведены в 2016 году.

Кардиологи заявили, что целью минздрава является возвращение листа ожидания и побуждение пациентов к прохождению операций в частных клиниках.

Инвазивная кардиология занимается коронарной ангиографией и чрескожными коронарными вмешательствами, такими как ангиопластика, установка коронарного стента, баллонная дилатация и вальвулопластика, а также кардиологическими процедурами, такими как имплантация кардиостимулятора и электрофизиологические исследования.