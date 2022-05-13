Москва, 13 мая, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Сын миллиардера Бориса Минца — бывший топ-менеджер в O1 Properties Дмитрий Минц не смог оспорить решение о введении в отношении него первого этапа в процедуре банкротства. Бизнесмену придётся пройти через процедуру реструктуризации долгов. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил его жалобу, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

12 мая 2022 года в карточке дела появилось сообщение судьи Назаровой — «оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения». Минц оспаривал вердикт суда от 15 февраля 2022 года, которым по инициативе ПАО «Промсвязьбанк» в отношении него ввели процедуру реструктуризации долгов, а претензии банка (1 468 447 162,4 рубля основного долга и 60 952 837,6 рубля процентов) внесли в реестр кредиторов.

Напомним, долг у бизнесмена возник на основании договора поручительства от 2014 года. Финансовым управляющим утвердили Олега Егерева. Следующее заседание, на котором могут перейти к следующему этапу банкротства, назначено на 4 июля 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минц-старший и его сыновья проходили фигурантами дела о растрате миллиардов рублей.