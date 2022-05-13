Аресибо, Пуэрто-Рико, 13 мая, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Не менее 11 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Пуэрто-Рико, 12 мая сообщили в пресс-службе береговой охраны США.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение Дона Жуана. 1840

Судно перевернулось примерно в 19 км к северу от побережья островного государства. Предположительно в нем находились нелегальные мигранты. Еще 31 человеку удалось спастись.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая на пирсе Батере и пирсе Виджаяпура в индонезийской провинции Центральная Ява произошел пожар, уничтоживший 45 лодок.