Лима, 13 мая, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Депутаты парламента Перу прервали сессию и были вынуждены эвакуироваться из здания из-за произошедшего землетрясения, передает радиостанция RPP.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, что мощное сейсмособытие магнитудой 5,5 произошло в 100 километрах от перуанской столицы Лимы. Очаг подземных толчков залегал на глубине 49 километров. В момент землетрясения в парламенте Перу выступал министр энергетики страны. Однако его речь прервала замглавы перуанского конгресса и попросила эвакуироваться всем из здания.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее землетрясение в Перу зафиксировали 7 мая. Его очаг находился в шести километрах от населенного пункта Санта-Лусия на глубине 206 километров. Сведений о пострадавших не поступало.