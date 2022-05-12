Анадырь, 13 мая, 2022, 01:42 — ИА Регнум. С 5 июня авиаперелёты по маршруту Москва — Анадырь — Москва прекратит авиакомпания Utair, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэрофлот

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Все пассажиры, купившие билет по коммерческим или субсидированным тарифам авиакомпании Utair с 5 июня по 29 октября, автоматически будут пересажены авиакомпанией на рейсы «Аэрофлота», дата и время вылета не изменятся.

Пассажиры с билетами, у которых дата вылета до 5 июня, смогут поменять билеты при наличии мест на рейсах.

Пассажиры с трансферными билетами, следующими через Москву, будут пересажены на соответствующие рейсы нового перевозчика. Utair самостоятельно переоформит билеты и проинформирует об этом пассажиров.

С 19 мая авиакомпания «Россия» будет летать 3 раза в неделю по маршруту Москва — Анадырь — Москва на Boeing 777-300: в понедельник, вторник и пятницу. Билеты субсидируются из окружного бюджета, фиксированный тариф составляет 20 тыс. рублей.

Boeing 777-300 авиакомпании «Россия» может брать на борт одновременно 350 пассажиров экономкласса — на 150 человек больше, чем на Utair, они способны перевозить до 25 тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые авиарейсы намерены запустить из Уфы в Иркутск.