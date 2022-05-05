Уфа, , 12:30 — REGNUM Прямые авиарейсы намерены запустить из Уфы в Иркутск. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Байкал Aleksandr Zykov

Сообщается, что рейсы из столицы Башкирии в Иркутск запускает авиакомпания S7.

«Это один из крупнейших городов Сибири с населением более 600 тысяч жителей. В 70 км от города находится самое глубокое озеро в мире — Байкал», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что из Уфы перелеты будут осуществляться со 2 июня каждую неделю по вторникам и четвергам на самолетах Airbus A320neo вместимостью 164 пассажира.

Вылет из Уфы будет выполняться в 15:25 часов по местному времени. Время в пути составит 4,5 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы в Сочи запустят прямые авиарейсы.