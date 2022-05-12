Брянск, 13 мая, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Электроснабжение было отключено в 28 населённых пунктах Брянской области из-за сильного ветра с проливным дождём и грозой. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

Энергоснабжение отсутствует в 28 населенных пунктах 6 муниципальных образований региона, где проживают более 3700 человек. Повреждена кровля у 15 зданий, на территории области произошло падение около 115 деревьев.

Упавшие деревья повредили 12 легковых автомобилей. Также сообщается о трёх пострадавших, в том числе одном ребёнке.

Экстренные и оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Для ликвидации последствий непогоды были привлечены 312 человек и 60 единиц техники. Аварийно-восстановительные бригады энергетической службы восстановили энергоснабжение в четырёх муниципальных образованиях. Для уборки и распила деревьев привлекаются пожарно-спасательные подразделения, дорожные службы и службы ЖКХ. В региональном отделении МЧС работает оперативный штаб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Брянской области из-за непогоды было отмечено отключение энергоснабжения в 14 поселениях, где проживают свыше 1800 человек.