Лондон, , 23:37 — REGNUM Сегодня, 12 мая, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

Харри Кейн Кирилл Венедиктов

Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Харри Кейн (22’ пенальти, 37’ Родриго Бентанкур) и Сон Хын Мин (47’). Единственную карточку на 33-й минуте встречи получил 26-летний английский центральный защитник Роб Холдинг.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дайер, Дэвис (Родон, 82’), Хейбьерг, Сон (Бергвейн, 72’), Эмерсон, Сессеньон, Кулушевски (Моура, 72’), Бентанкур, Кейн.

«Арсенал»: Рэмздейл, Габриэл (Тавареш, 76’), Холдинг, Суареш, Томиясу, Сака, эль-Ненни, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли (Смит-Роу, 64’), Нкетиа (Ляказетт, 73’).

«Тоттенхэм», одержав двадцатую победу в сезоне и набрав 65 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 66-ю очками располагается на четвертой позиции.