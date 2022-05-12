Вильярреаль, Испания, , 23:33 — REGNUM Сегодня, 12 мая, в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» футбольный клуб «Райо Вальекано» в матче 36-го тура испанской Примеры 2021/22 потерпел крупное поражение от «Вильярреала». Основное время встречи завершилось со счетом 1:5.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственный гол в составе мадридского клуба на 21-й минуте встречи забил испанский нападающий Серхио Гвардиола. Голы «желтой субмарины» забили Альфонсо Педроса (3’ Даниэль Парехо, 88’ Булае Диа), Хуан Фойт (27’ Пау Торрес), Пако Алькасер (38’ Альфонсо Педроса) и Пау Торрес (45+1’ Даниэль Парехо).

Составы команд:

«Райо Вальекано»: Столе Димитриевски, Никола Мараш (Рэнди Нтека, 59’), Алехандро Катена, Иван Баллиу, Фран Гарсия, Санти Комесанья (Кевин Родригес, 90’), Бебе (Мамаду Силла, 59’), Унаи Лопес, Альваро Гарсия (Алехандро Асенсио, 90’), Оскар Валентин, Серхио Гвардиола (Радамель Фалькао, 59’).

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес (Аисса Манди, 66’), Хуан Фойт (Марио Гаспар, 73’), Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Этьен Капу (Висенте Иборра, 81’), Сэмуэл Чуквчуэзе, Ману Тригерос, Джованни Ло Чельсо (Николас Джэксон, 46’), Пако Алькасер (Булае Диа, 66’).

«Вильярреал» одержал пятнадцатую победу, набрал 56 очков, но остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» с 42-мя очками располагается на двенадцатой строчке.